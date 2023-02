Nikolai Ossipenko firma nõuab vallalt kohtu kaudu teehooldusraha

N&V on aastaid Jõhvi tänavaid hooldanud. Aasta tagasi sattus ettevõte konflikti vallavalitsusega, kes süüdistas Põhjaranniku teatel ettevõtet halvas töös ja lõpetas lepingu. Asi jõudis kohtusse. Viru maakohus ei rahuldanud firma taotlust mõista välja 42 660 eurot teehooldusele kulunud raha. N&V pöördus Tartu ringkonnakohtusse, kus taotleb Jõhvi vallalt põhivõlgnevuse- 42 660 euro välja mõistmist ja viiviste välja mõistmist. Kui vald heitis N&V le ette puudulikke teehooldustöid ja tegi leppetrahve, siis N&V esindaja, vandeadvokaat Jüri Leppiku sõnul oli kostjal kohustus kirjeldada asjaolud tehtud tööde puudustest. „Hagile vastates ei ole kostja asjaolusid, mis oleksid andnud õiguse leppetrahvi kohaldamiseks esile toonud,“ selgitas Leppik. Ta lisas, et praeguses seisus on põhiline menetluslik küsimus, et kas vald on täitnud nõuet, et iga kohtule esitatav tõend tuleb seostada faktilise asjaoluga, mille tõendamiseks see on esitatud.