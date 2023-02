Mis põhjustas ränkade tagajärgedega autopõlengu Järvevana teel?

Levimas on palju spekulatsioone. Üks levinuim on see, et tõsiseid põletushaavu saanud juht vedas Volkswagen Tiguani salongis kanistriga bensiini, mille aurud õnnetul kombel tuld võtsid ning plahvatasid. Arutletakse ka selle üle, kas tegu võis olla auto tehnilise rikkega. Kõik need on aga pelgalt oletused, sest uurimine on alles algusfaasis.