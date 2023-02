JUHTKIRI | Sport massidesse, aga mõnitamata

Kergelt öeldes on olukord segane. Me halame selle üle, et tippsportlased ei tooda piisavalt tulemusi, et noored treenivad end lõhki, satuvad halbade treenerite mõju alla. Et sellises keskkonnas ei kasva noori talente peale. Liikumine laiemates massides piirdub vihase tugitoolispordiga, mis aga paraku kulutab vaid närvirakke, mitte pihta.

Spordiga on paljudel meist viha-armastus suhe. Vihkamine tulenes enamasti koolist, kus normid lajatati eeldusi arvestamata igaühele samamoodi peale. Sa võisid olla isegi maadlusmeister – kui ikka lõuga tõmmata ei suutnud, said puuduliku kirja. Sellest on tulnud ka paljude praeguste täiskasvanute spordipõlgus.

Paremaks ei tee asja ka hoiak – ülekaaluline on ise oma saatuses süüdi ja kuulub mõnitamisele. Paksukeste üle nalja visates aga ei meelita kedagi trenni. Vastupidi, minnakse sinna, kus mõnitavaid hääli pole.

Kergemaks ei tee treeninguharjumust ka tõik, et taas on spordiklubide seas käärimas väike skandaal. Tööandja kompensatsioone vahendav Stebby on sõitnud suusad risti Eesti ühe suurima spordisaalide kogumi MyFitnessiga. Tulemuseks suure tõenäosusega taas kehakultuurse eluviisi kahanemine.

Mis aitaks? Vahest tõesti oleks meil vaja kehakultuuriõpet ja mitte vaid koolipingis, vaid elukestva õppena. Vaja oleks mõelda, kuidas kaasavalt, ilma mõnitamata ja hanitamata saada inimesed liikuma. Isegi natuke igapäevast füüsilisemat tegutsemist aitab vormi parandada, ja khmm, süües kasvab isu.

Koos sellega tasuks ka manitseda, et edukas liikumine eeldab mõõdukust. Sagedased pole need juhtumid, kus sportlikud eluviisid toovad kaasa ogaruseks muutuva agaruse ja katkitreenimise. Ka selle juured on kunagises iga hinna eest saavutusele suunatud sportlikus narratiivis. Et kui valus pole, ei ole ikka päris?!