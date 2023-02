ONGI METSAS?! Kontrollige töötajaid, määramatust näidake kordades suuremana, mudelid visake prügikasti − mida ütlevad Tartu ülikooli matemaatikud ametliku metsastatistika kohta?

Õhtuleht alustas ligi kaks aastat tagasi lugudega metsastatistika anomaaliatest. Need koos riigikontrolli ja keskkonnaorganisatsioonide tähelepanekutega määrasid vähemalt osaliselt teemad, mille kallal keskkonnaministeeriumi tellimusel ragistasid päid ja arvuteid Tartu ülikooli statistikud eesotsas emeriitprofessor Kalev Pärnaga. Mida nende eile avalikustatud lõpparuanne ütleb statistilise metsainventuuri kohta? Kas Õhtuleht peab häbist maa alla vajuma või saab võidukalt vastu rinda taguda: me ju ütlesime, et statistika näitab aiateibaid?