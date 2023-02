Lõpuks ometi! Bolt ei lase oma tõukse enam kitsale kõnniteele hüljata

Suvel on linlaste üheks peamiseks vihakõne teemaks lollisti pargitud elektritõuksid, aga see peaks nüüd lõppema. Algavaks hooajaks on Bolt oma rakenduses tähistanud ära kõik 1,5 meetrist kitsamad kõnniteed ja seal ei saa tõuksi kasutaja enam sõitu lõpetada. Kogu see jutt kehtib Tallinna ja Tartu kõrval Bolti tõukside kohta ka Haapsalus, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Narvas, Pärnus, Rakveres, Viljandis ja Võrus.