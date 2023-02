TOOMAS ALATALU | „Üle Sarmatia lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma alla matta kõik rahvad.“

Ilmselt on tasapisi pea kõigile eestimaalastele jõudnud kohale, et küll sel Maapäeva vanemate nõukogul jagus aastal 1918 nutikust, kui iseseisvuse väljakuulutamine sai teoks just 24. veebruaril. Tänu suures poliitikas tekkinud augule – Venemaa väed lahkusid, Saksa omad polnud veel kohale jõudnud – lastigi julgel otsusel kõlada. Toona jäi see küll suurtes pealinnades tähelepanuta, ent hiljem, kui suur sõda kogu oma täiuses kokku varises, oli millele uues suures segaduses kohe viidata. Seda, et meid võeti arvesse, ehkki pigem tegusid novembris kui hõiget veebruaris 1918 silmas pidades.