REPLIIK | Putin ei öelnud midagi. See ongi tähtis

Need, kes Venemaal kauem olnud, teavad, et sageli pole oluline see, millest räägitakse, vaid millest vaikitakse. Kremlimeelsete analüütikute sõnul oli president Vladimir Putini teisipäevase teleesinemise eesmärk kinnitada oma rahvale – nii hakkabki nüüd olema. Et kannata, kaunike ära, seda on kodumaale vaja. Ent muu maailm näeb –kõnel puudus tegelik laiem mõju. Sellest aga kõik algabki, eriti nädalal, mil USA riigipea Joe Biden tegi üllatusvisiidi Kiievisse, et seal peaväljakul päikesepaistes jäätist süüa.