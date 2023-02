GALERII | President Karis teenetemärkide üleandmisel: südikat ja tarmukat uljust on Eestis järjest rohkem

President Alar Karis ütles Viimsi Artiumis tunnustusüritusel „Eesti tänab“, et teenetemärgi saajaid on kõigis Eesti piirkondades. „See näitab, et meie inimeste tublidus on nagu tihe kootud vaip, mis lisab kogu Eestile tugevust,“ sõnas riigipea.