Coop Lotoga auto võitnud Marko: mina jäin seda uudist kohe uskuma, aga elukaaslane ei usu siiani!

Marko kinnitab, et tema ise ei kahelnud võidu-uudises praktiliselt hetkegi – kuigi esialgu paistis tegemist olevat müügikõnega. „Hea meel oli,“ ütleb ta eesti mehele kohaselt napisõnalisena. Sealjuures oli see tema esimene suurem võit elus.

Marko oli Coop Loto kampaaniaga kursis, kuid ära unustanud, et sellega mõni aeg tagasi liitus. Muuseas, Marko tunneb ka üht varasemat Coopi autovõitjat – seega polnud kunagi põhjust kahelda, et kampaania on aus ja õige.

Juba enne auto kätte saamist oli Marko jõudnud paljudele sõpradele ja tuttavatele uhkest uudisest rääkida. „Ega ma seda võitu varjanud pole. Eraldi kellelegi ma ei ole helistanud, aga rääkinud pigem neile, keda olen viimasel ajal näinud. Kõigil on hea meel – suurt kadedust ei ole näinud,“ kõneleb ta.

Toyota on esimene täitsa uuena saadud auto

Rapla Konsumi ette auto üleandmisele olid reede päeval kogunenud mõned Marko sõbrad. Tema elukaaslasel ei õnnestunud kahjuks töökohustuste tõttu kohal olla. Ehitusel töötav Marko sai aga hõlpsasti suursündmuseks vaba päeva – ta lihtsalt ütles oma ülemusele (kes on ühtlasi sõber ja oli samuti Konsumi juures kohal), et sel päeval pole võimalik tööle tulla.

„Boss on mul jah vana sõber ning graafik on võrdlemisi vaba – meie objektid ei ole ajakriitilised, et kohe homme peab valmis olema,“ nendib Marko. Et Rapla on koduostjate osas üsna populaarseks muutunud, on Marko sõnul täitsa õige – praegu ehitatakse väga palju eramaju ning kõik võimalikud nurgad täis. Seega, tööpõld on lai.

Marko ise on elanud Raplamaal terve oma elu ning kiidab siinset elukeskkonda. „Tõesti ei ole tekkinud tunnet, et koliks mujale. Ega mujal ju parem ole,“ leiab ta.