Crowdfunding aitab edukalt ellu viia unikaalsemaidki plaane

Kuigi ka meie puhul tuleb laenu taotlemisest väljastamiseni läbi käia mitu etappi, läheb tegelikkuses kõik kiires tempos. Kuna meie enda eksperdid suudavad tagatise väärtuse kiiresti ise kindlaks teha, siis ei nõua me hindamisakti. See on suur aja ja raha kokkuhoid.

Kiire ja professionaalne tegutsemine on üks meie prioriteetidest, mis tähendab, et leiame alati võimaluse kliendiga operatiivselt suhelda ja teha kõik endast olenev, et klient näiteks soovitud objektist ilma ei jääks.

Teisalt saan kinnitada, et Kreditex Ühisraha investorite huvi kinnisvaraobjektide vastu on väga suur ja juhtub, et projektid saavad rahastatud juba paari-kolme päevaga. Meil on näiteid ka projektidest, mis on investoritele nii atraktiivsed olnud, et summa on kogunenud juba kõigest tundidega.