VAMBOLA PAAVO | Paneks mõne õnnetusterohkema raudtee ülesõidu äärde kägardunud autovraki. See ehk paneb mõtlema

Viimasel ajal on taas sagenenud auto ja rongi kokkupõrked. Õnneks pole need tänavu kaasa toonud traagilisi tagajärgi. Imekombel on juhid jäänud terveks, ent autod läinud mahakandmisele, rongide esipaneelid on muidugi purunenud. Need vajavad iga kokkupõrke järel väljavahetamist. Pääsküla depoos on pamperitest küll väike varu, kuid vahetus võtab aega.