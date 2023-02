LUUREMÄNGUD VIRU METSADES | Kuidas ma salakütte otsisin: „Ta lasi otse autost!"

Eesti metsamassiivides peetakse igapäevaselt spioonilikke kassi-hiire mänge. Ühelt poolt toimetavad seal jahimehed ning teisel kontrollivad neid seadusesilmad ehk keskkonnaameti inspektorid. Spioonilikult eluterve märk on see, kui kontrollijad kedagi aeg-ajalt tabavad: „See on ohumärk, kui piirkonnast enam rikkumisi ei leita!“