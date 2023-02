Juhtkiri | Kes laulab Eestis Kremli laulukest?

Erinevalt varasemast oli Eesti riik Narva punamonumentide teisaldamisega resoluutne ning aktiivsemate vastaliste Eestist välja saatmisega anti selge signaal ülejäänuile – kas elada Eestis siinsete seaduste järgi või kolida oma passijärgsele kodumaale. Kuid erinevalt punasümbolite kaitseks rahva tänavaile toomisest on valimistulemuste mõjutamine veidi peenem mängumaa. Kui suurel osal Narva tankikaitsjaist ei pruukinud olla Eesti kodakondsust, siis nende abil valimistel riigikogu uut koosseisu kujundada ei saa - selleks on vaja teisi teid.

Sestap pole imestada, kui Politico andmeil on Venemaa kurikuulus Wagner üritatud seda Eestis teha EKRE kaudu. Piisab, kui meelde tuletada, kuidas EKRE juhtide mitmete avalduste peale on Eestis õhku ahmitud või kuidas erinevale auditooriumile on aetud erinevat juttu. Kui pole otseselt selge, keda või mida toetatakse, siis on kahtlused kerged tekkima. Samasisuliste massiliste kommentaaride ilmumine ükskõik milliste poliitikauudiste juurde viitab mitte üksnes organiseeritud tegevusele, vaid eeldab ka ressursside olemasolu. Eesti väiksuse juures on selline asi silmatorkav, nagu seda on ka liitlassuhete halvustamine, Ameerika-vastasus ja jutud lääneriikide kolooniaks olemisest.