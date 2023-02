Kas hiigelkelmuses kahtlustatavad ärimehed antakse USA-le välja? Krüptomiljonär: „Minu riik võiks mind kaitsta!“

Osapooled vaidlevad, kas arrest warrent on piisav, et rohkem kui 500 miljoni euro suuruses kelmuses kahtlustatavad krüptomiljonärid Ameerika Ühendriikidele välja anda. „Minu riik võiks mind kaitsta teise riigi eest,“ lausus üks vahi all olevatest ärimeestest esmaspäeval kohtus. „Kas me ikka elame õigusriigis?“ küsis teine.