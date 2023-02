BUNGA-BUNGA JA PUDELID VIINA! Elumees Berlusconi naudib taas skandaale ja tähesära

„Ma pole kunagi aru saanud: kuhu jääb siis rahuldus, kui jääd ilma vallutamise naudingust?“ arutleb Itaalia endine peaminister Silvio Berlusconi. Just see on tema sõnul põhjus, miks ta ei olevat kunagi naisterahvale seksi eest raha maksnud. 86aastane elumees on nüüd suures poliitikas tagasi, olles kaalukeeleks valitsuskoalitsioonis. Sünnipäeva puhul saatis Venemaa diktaator talle õnnitluskaardi ja viina.