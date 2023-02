KÕIK TEADSID JA KEEGI EI TEINUD MIDAGI! Lilleküla gümnaasiumi ahistajast õpetaja ohver: „Ta käis mitu korda öösel minu akna taga ja kutsus välja, et läheks temaga jalutama.“

Kaili sõnab, et füüsikaõpetaja Peeter (nimi muudetud, õige nimi on Õhtulehele teada) lisas ise teda sotsiaalmeedia sõbralisti ja alustas suhtlemist. Sellest rääkisid ka Õhtulehele tulnud vihjed. „Ütles, et ta on Lilleküla gümnaasiumi uus õpetaja ja me võiks rohkem suhelda. Et tal oleks koolis rohkem tutvusi.“