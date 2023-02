ANKARA KARMISTAB KONTROLLI: Vene naised jahivad eakaid Türgi mehi

Antalya lennujaamas tervitas saabunuid veel hiljuti venekeelne silt „Dobro požalovat domoi“ – „Tere tulemast koju“. Tasapisi hakkas türklastes aga tekkima võõraste vastu vastumeelsus – oma rahvas on tööta, aga venelastele on kõik lubatud. Türgi hakkas eelistama kultuurset turisti. Purjus ja räuskavad venelased on out. Viimastega tekkisid kuurortides probleemid ka politseil. Türgi hotellides oli venelaste päralt 60–70 protsenti ja teised külastajad ei tahtnud mõnede kaaspuhkajate lällamist taluda. Viimase kümne aastaga on arvestatav hulk venelasi Türki ka alaliselt kolinud. Nad on soetunud sinna kinnisvara või siis üürivad kortereid. Mindi kuraasikalt, dollaripakid kohvrites. Tekkis kogukond, kellele olid kohalikud kombed võõrad. Alanyas asuvate Oba ja Mahmutlari linnaosade tänavatel ja kauplustes trügivad umbkeelsed matroonid. Tänavapildis ilutsevad sildid „Stolovaja nr 1“ või „Tšaihana“ ning „Univermag“. Justkui väike tükike Venemaad.