Türgi ja Süüria vajavad humanitaarkriisi lahendamisel abi kohapeal, enne kui kriis laieneb

Seisame täna silmitsi humanitaarkriisiga, kus miljonid inimesed Süürias, kes tulid juba enne maavärinat vaevalt päevast-päeva toime, on kaotanud selle vähese, mis neil oli. Teame, et riik ei saa neile pakkuda seda, mida neil on elamiseks vaja ning rahvusvahelistel organisatsioonidel on eelneva Süürias töötamise kogemuseta sinna keeruline kiiresti jõuda. Me räägime põhivajadustest - toit, vesi, turvaline ja soe peavari, meditsiin, haridus ja toimetulek. Nende puudus mõjutab miljoneid.

Kui me ei võta ette tõsiseid samme, et inimeste elusid päästa mitte ainult rusude alt, vaid meeleheitlikust olukorrast, hakkavad inimesed turvalist elukohta otsima mujalt, liikudes nii Türgi kui Süüria riikide sees aga ka teistesse riikidesse. See omakorda võib viia meid järgmisesse kriisi, mille lahendamiseks võib vaja minna palju rohkem ressursse kui me oskame täna arvata.

