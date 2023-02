PUTINI KOKK JA KREMLI DRAAKON: Prigožin ja Kadõrov kritiseerivad Vene armeed ja heietavad lootust tõusta kõrgemale positsioonile

Viimase äreva aasta jooksul on Vladimir Putini sõjaliste liitlaste seas esile kerkinud eelkõige kaks nime: Jevgeni Prigožin ja Ramzan Kadõrov. Putini kokaks ja Kremli draakoniks nimetatud mehed on jäänud viimastel kuudel silma Vene armee ja selle juhtkonna kritiseerimisega. Ehkki mõlemad võivad unistada Kremli võimupositsioonidest, pole see ilmselt Venemaa eliidi vastumeelsuse tõttu võimalik.