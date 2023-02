7 soovitust kõrge vererõhu langetamiseks

Kõrge vererõhk on Eestis enim surma ja invaliidistumist põhjustav tervisehäda. Järgnevalt saad teada, kuidas ära tunda kõrge vererõhu sümptomid ning ühtlasi anname ka tõhusad soovitused kõrgenenud vererõhu langetamiseks.

Mis on vererõhk?

Vererõhk on surve, mida veresoontes voolav veri avaldab veresoonte seintele. See on arvuline näitaja, mida kirjutatakse kahe numbri kombinatsioonina.

Ülemine vererõhk on rõhk veresoontes südame kokkutõmbumise ajal (süstoolne vererõhk). Alumine vererõhk on rõhk arteris kahe südamelöögi vahelisel ajal (diastoolne vererõhk). Tea, et normaalne vererõhk on sõltumata vanusest 120/80 mmHg.

Kõikidel inimestel muutub vererõhk päeva jooksul. Magades on see madalam ning füüsilise pingutuse järel vastupidiselt kõige kõrgem. Ka psüühiline pinge toob kaasa vererõhu tõusu. Need on normaalsed ja mööduvad kõikumised.

Mis on kõrge vererõhk?

Kõrgeks vererõhuks peetakse vererõhku, mis mitmekordsel mõõtmisel ületab piiri 140/90 mmHg. Ja seda rahulikus olekus. Hüpertensioon on täiskasvanute seas väga levinud haigus.