EKRE liikmed Politico artiklist: eesmärk on mõjutada riigikogu valimiste tulemusi

Väljaanne Politico ja uudist vahendav Eesti meedia levitavad infot, nagu oleks Venemaa Wagneri eraarmee püüdnud 2019. aastal otsida kontakti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Ehkki Politico edastab üht dokumenti refereerides, et Wagneri juhi Jevgeni Prigožini kaastöötajatel oli väidetavalt plaanis toetada 2019. aasta europarlamendi valimiste eel EKRE-t, kõneleb artiklis teemat kommenteerinud Balti kaitsekolledži teadur Viljar Veebel sellest lausa kindlas kõneviisis: „Koostöö algas, sest EKRE tahtis liberaalsetele erakondadele radikaalset vastanduda ja neil oli hea meel saada nii professionaalselt ette valmistatud pakett.“ Selles lauses on ühene osutus EKRE ja Wagneri grupi koostööle kui reaalsele faktile. Veebel ei esita oma väite tõestuseks ühtegi tõendit. Juhime tähelepanu, et Veebeli tööandja on Eesti kaitsejõudude koosseisu kuuluv õppeasutus, mis paneb tema väitele suure vastutuse.