EDETABEL | Vaata, kuidas läks sinu tulevasel, praegusel või endisel põhikoolil

Gümnaasiumide puhul on õpilastel ja nende vanematel valikuvabadus suurem, mine või teise Eesti otsa. Põhihariduse puhul paigutavad kohalikud omavalitsused lapsi aga enamasti kodule lähimasse kooli, mujale saamine pole küll võimatu, aga võib nõuda eraldi pingutust. Ent nii nagu avalikkusel on soov saada vastust küsimusele, kuidas läheb Eesti gümnaasiumidel, on huvi ka põhikoolide vastu.