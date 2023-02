Luksus või needus? Tallinna linn soetas tervele koolitäiele õpilastele isiklikud õpiarvutid

„Seda hirmu ei ole, et lapsed on terve koolipäeva arvutis. Võib olla päevi, kus koolitunnis seadmeid ei kasutata, teine kord on neid tunnis vaja võib-olla 10 minutit. Meie koolis on ka nutitelefoni keeld – kui õpilane jõuab kooli territooriumile, siis peab telefon olema kotis,“ ütleb Tallinna Südalinna kooli projektijuht Kerttu Mölder-Jevdokimov.