KUKLID POLE PEAMINE! Rahvapärimuse tundja Liisa Kaasik: Vastlapäeval mingu naised juuksurisse, kõrtsi ja palja taguotsaga liugu laskma!

Täna on vastla- ehk liugupäev – algava kevadhooaja parimale kulgemisele hoogu andev põline püha, kus kandev roll on perenaistel, mitte vastlakuklitel! Vastlapäev – liikuv püha, mis paigutub alati noorkuu teisipäevale, on meie rahvakalendris oluline päev. Lisaks linakasvu edendamisele on vastlapäeval laiem mõju ka aia- ja loomapidamisele ning tervisele.