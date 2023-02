JÕHKER VÄGIVALD: armukade mees peksis elukaaslase peaaegu surnuks. Kohus tegi asjas erakordse otsuse

Arstid mõistsid kohe, et kukkumise tagajärjel pole võimalik nii ränki vigastusi saada. Õigeaegse abita võinuks Marina surra. „Paraku pisendavadki ohvrid toimunut ega anna vägivallale vägivalla nimetust,“ nendib lähisuhtevägivalla ekspert, kelle sõnul muutuvad kannatused ohvri jaoks ühel hetkel justkui elustiiliks. „Kui me neile ütleme, et see ongi vägivald, on see paljude jaoks šokk.“