Instagramis ja Facebookis saab varsti nime kõrvale osta sinise autentsuslinnukese

Meta Verified maksab veebis 11,99 dollarit kuus, iPhone'i kasutajatele 14,99 dollarit. See on saadaval sellest nädalal Austraalias ja Uus-Meremaal. Meta ei ole veel täpsustanud, millal see funktsioon teistes riikides kasutusele võetakse, kuigi Meta tegevjuht Mark Zuckerberg ütles oma postituses, et see tuleb varsti. Zuckerberg sõnas, et samm parandab sotsiaalmeedia rakenduste turvalisust ja autentsust.