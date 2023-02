Politsei tabas Ida- ja Lääne-Virumaal kütust varastanud mehed

17. veebruaril hilisõhtul kella 22.40 ajal sai politsei teate, et Ida-Virumaal Alutaguse vallas Kiikla külas on ettevõtte territooriumile sisenenud kaks võõrast meest, kes tõenäoliselt varastavad kütust. „Piirkonnas elavad tähelepanelikud inimesed andsid esmalt sellisest kahtlasest tegevusest teada ettevõtte omanikule, kes sõitis ise kohapeale olukorda kontrollima ja teavitas kohe ka häirekeskust,“ rääkis Jõhvi politseijaoskonna menetlusgrupi juht Maarja Jaani. Sündmuspaigale reageeris mitu politseipatrulli. Üks mees tabati otse sündmuskohal ja tema tabamisel oli politseinikele suureks abiks kohale tulnud ettevõtte omanik. Teine mees põgenes aga lähedale metsa ja tema leidmiseks kaasati koerajuht koos koeraga ning mõne aja möödudes leiti enda varjamiseks metsas puu otsa roninud mees üles. Politsei pidas mõlemad 56aastased mehed kuriteos kahtlustatavana kinni. „On kiiduväärt, et piirkonna elanikud kahtlasest tegevusest kiiresti teada andsid,“ ütles Jaani.

Mehed olid jõudnud territooriumil asunud kütusevaatidest varguse eesmärgil välja pumbata üle 700 liitri diiselkütust. Maarja Jaani sõnul on politseil alust mõlemat meest kahtlustada veel mitmes Ida- ja Lääne-Virumaal toime pandud kütusevarguses. „Meil on põhjust arvata, et mehed on Virumaal alates möödunud aasta septembrist tegutsenud süstemaatiliselt ja toime pannud veel teisigi kütusevargusi, kuid kõiki täpsemaid asjaolusid selgitame kriminaalmenetluses,“ lisas Jaani.