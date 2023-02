Politsei konfiskeeris ebaseaduslikult äritsejalt pooltuhat e-sigaretti

„Mõned nädalad tagasi saime tähelepanelikult inimeselt vihje, et Tallinnas tegutseb mees, kes äritseb ebaseaduslikult e-sigarettidega ning müüb neid ka alaealistele. Asjaolusid kontrollides selguski, et mees tegeles e-sigarettide ebaseadusliku käitlemisega ning tema kodust leiti 575 Eesti Vabariigi maksumärkideta e-sigaretti, mis konfiskeeriti,“ kirjutab prefektuur.

„Paraku on alaealiste seas e-sigarettide tarvitamine aastatega aina kasvav trend ning jõudnud seetõttu ka politsei töölauale. Noorte seas levib valearvamus, et e-sigareti kasutamine justkui ei riku tervist nii palju nagu seda teevad mokatubakas või tavalised suitsud,“ meenutab politsei, kes tänab tähelepanelikku äritsejast teatanut. „Tänu Sinu otsustavale ja tublile käitumisele ei jõudnud need e-sigaretid laste kätte.“