OTSEBLOGI | USA kindral: kui Venemaa kaotused aina kuhjuvad, peab Kreml ühel hetkel tunnistama, et see sõda on jätkusuutmatu

Holland saadab välja mõned Vene diplomaadid, süüdistades Moskvat spionaažis. „Venemaa üritab jätkuvalt salaja diplomaatia katte all luureagente Hollandisse toimetada. Me ei saa ega luba seda,“ ütles Hollandi välisminister Wopke Hoekstra 18. veebruaril.

USA Kindral David Petraeus usub, et Ukraina väed suudavad sel suvel Venemaa vägesid veelgi tagasi lükata. See sõltub aga relvatarnetest ja strateegiast.

Lõuna-Korea välisminister Park Jin ütles, et Venemaa sissetung Ukrainasse ja ülemaailmne tähelepanu sellele sõjale on julgustanud Põhja-Koread, kes lasid varem päeval Jaapani lääneranniku lähedal merre kaugmaa ballistilise raketi.

Ungari peaminister Viktor Orban ütles, et Euroopa on „kaudselt Venemaaga sõjas“, kuna mitmed Euroopa riigid lubavad saata lahingutanke, et aidata Ukrainal võidelda Moskva sissetungi vastu.

Ukraina peab võitma oma lahingu Venemaa sissetungi vastu, ütles Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius, hoiatades, et Venemaa võit võib julgustada Moskvat ründama teisi riike.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et liitlased peavad Ukrainale antavat sõjalist toetust „kahekordistama“, et Vladimir Putini eesmärgid Ukrainas läbi kukuks.

Venemaa saatis laupäeval Mustalt merelt välja neli tiibraketti Ukraina pihta, teatas Ukraina õhujõudude väejuhatus laupäeval Telegramis. Õhutõrje suutis neist kaks hävitada.

„USA on ametlikult otsustanud, et Venemaa on toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid,“ teatas asepresident Kamala Harris laupäeval Saksamaal Müncheni julgeolekukonverentsil. „Ja ma ütlen kõigile neile, kes on need kuriteod toime pannud, ja nende ülemustele, kes on nendes kuritegudes kaasosalised, et teid võetakse vastutusele,“ lisas Harris.

Soome ja Rootsi soov NATOga üheaegselt liituda pole muutunud, ütles Soome peaminister Sanna Marin laupäeval CNNile.

USA tervitab hävitajate üleandmist Ukrainale teiste riikide poolt, kuid Washington ise pole sellise abi kohta lubadusi andnud.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et Poola ei ole valmis andma Ukrainale hävitajaid F-16, kuid pole teiste lennukite saatmise vastu. Morawiecki põhjendas seda sellega, et Poola arsenalis on neid „väga vähe“.

Riigisekretär Antony Blinken ütles reedel, et USA tunneb „sügavat muret“ Venemaa jõupingutuste pärast Moldova valitsust destabiliseerida.

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ütles reedel, et „tark on olla valmis pikaks sõjaks“ Ukrainas, lisades, et Kiievi liitlased ei tagane.

Volodõmõr Zelenski ütles Müncheni julgeolekukonverentsi avakõnes, et on ilmselge, et Ukraina ei jää Vladimir Putini invasiooni viimaseks sihtkohaks.

Ukraina ametnike sõnul on Venemaa eesmärk vallutada Bahmuti linn 24. veebruariks, kuid analüütikute sõnul on selle eesmärgi saavutamine ebatõenäoline.

„Nad saadavad Bahmutti palju vägesid. Ma arvan, et see ei ole nende jaoks jätkusuutlik,“ ütles Ukraina 80. õhurünnakubrigaadi pressiohvitser Taras Dzjoba venelaste tegevuse kohta Bahmutis. „On kohti, kus nende laibad on lihtsalt kokku kuhjatud. Seal on üks kaevik, kuhu... Nad lihtsalt ei evakueeri oma haavatuid ja tapetuid.“

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Aleksei Danilov hoiatas, et Venemaa plaanib 24. veebruaril ehk sõja aastapäeval ulatuslikku rünnakut.

Enne sõda elas Bahmutis umbes 70 000 inimest. Praeguseks on sinna jäänud umbes 6000 tsiviilisikut. Asepeaminister Irina Vereštšuk palus neil viivitamatult evakueeruda, kuna linna pommitatakse järjest rohkem ning lisaks segavad elanikud Ukraina kaitsjate tegutsemist.