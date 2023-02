Tulistama hakanud bussireisija läks kohtu alla

Joobes Egon pani süüdistuse järgi kuriteo toime 23.septembril 2021 aastal, kui tulistas hoiatus -ja signaalrelvast vähemalt kaheksa korda õhku ja kõrval oleva metsatuka suunas. Oma tegevusega häiris ja hirmutas ta kõrvalisi inimesi - peatuses seisvat liinibussi juhti ning kohalikke elanikke. Lähtuvalt häirekeskusele saabunud informatsioonist võttis politsei vastu otsuse, et tegemist on ohtliku olukorraga, kus võivad olla ohus inimeste elud, ja sõideti sündmuskohale.

Tänavu veebruaris mõistis Pärnu maakohus Egonile üheksakuulise tingimisi vangistuse. Katseaeg on üks aasta ja kuus kuud.