OTSEBLOGI | Ursula von der Leyen: liitlased peavad Ukrainale antavat sõjalist toetust kahekordistama, et Putini imperialistlikud plaanid täielikult läbi kukuks

USA tervitab hävitajate üleandmist Ukrainale teiste riikide poolt, kuid Washington ise pole sellise abi kohta lubadusi andnud.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et Poola ei ole valmis andma Ukrainale hävitajaid F-16, kuid pole teiste lennukite saatmise vastu. Morawiecki põhjendas seda sellega, et Poola arsenalis on neid „väga vähe“.

Riigisekretär Antony Blinken ütles reedel, et USA tunneb „sügavat muret“ Venemaa jõupingutuste pärast Moldova valitsust destabiliseerida.

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ütles reedel, et „tark on olla valmis pikaks sõjaks“ Ukrainas, lisades, et Kiievi liitlased ei tagane.

Volodõmõr Zelenski ütles Müncheni julgeolekukonverentsi avakõnes, et on ilmselge, et Ukraina ei jää Vladimir Putini invasiooni viimaseks sihtkohaks.

Ukraina ametnike sõnul on Venemaa eesmärk vallutada Bahmuti linn 24. veebruariks, kuid analüütikute sõnul on selle eesmärgi saavutamine ebatõenäoline.

„Nad saadavad Bahmutti palju vägesid. Ma arvan, et see ei ole nende jaoks jätkusuutlik,“ ütles Ukraina 80. õhurünnakubrigaadi pressiohvitser Taras Dzjoba venelaste tegevuse kohta Bahmutis. „On kohti, kus nende laibad on lihtsalt kokku kuhjatud. Seal on üks kaevik, kuhu... Nad lihtsalt ei evakueeri oma haavatuid ja tapetuid.“

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Aleksei Danilov hoiatas, et Venemaa plaanib 24. veebruaril ehk sõja aastapäeval ulatuslikku rünnakut.

Enne sõda elas Bahmutis umbes 70 000 inimest. Praeguseks on sinna jäänud umbes 6000 tsiviilisikut. Asepeaminister Irina Vereštšuk palus neil viivitamatult evakueeruda, kuna linna pommitatakse järjest rohkem ning lisaks segavad elanikud Ukraina kaitsjate tegutsemist.

Venemaa tulistas neljapäeval Ukrainas Bahmuti linna elamurajooni Grad rakettidest, tappes kolm meest ja kaks naist ning haavates veel üheksat, teatas Ukraina peaprokurör.