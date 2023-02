FOTOD | Kallas kohtumisel Macroniga: teeme kõik selleks, et Ukraina sõja võidaks

Peaminister Kallas märkis kohtumisel, et töötame kõik ühise eesmärgi nimel ja teeme kõik selleks, et Ukraina sõja võidaks. „Meie ühtsus viimase aasta jooksul on olnud vankumatu. Pole märke, et Venemaa oma vallutussõda peataks, keerulised ajad jätkuvad ja seda olulisem on meil oma ühist rinnet hoida,“ ütles ta. Samuti rõhutas peaminister, et püsiv rahu Euroopas on võimalik ainult siis, kui agressor on lõplikult tagasi löödud, Venemaa kuriteod on saanud karistuse ja oleme kaotanud hallid alad Euroopa julgeolekus.