GEORG MALVIUS | Kõned, mis muutsid maailma, alates Demosthenesist kuni Zelenskõini

Rootsi linnades kutsutakse igal volbriõhtul keegi tulepidustustele kõnet pidama. See on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele, umbkaudu tuhandele inimesele. Järgmisel päeval küsisid ajalehed, kas nad tohivad mu kõne avaldada! See äratas minus huvi kuulsate kõnede vastu.