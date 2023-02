JUHTKIRI | Misasja sa virised?

Napilt kaks nädalat enne valimisi on hea moment uuesti üle mõelda – kas see on Eesti, milles me tahame elada? Vana kulunud küsimus, ent ikka veel pidevas käibes. Kasvõi juba seetõttu, et nagu halvas mutimängus kerkib ikka kuskilt kloaagist esile peake ja laseb kuuldavale lugulaulu: kus vanasti oli elu parem.