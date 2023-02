SÕJAKOKKUVÕTE | Kolonel Grosberg: ei tea, kas Moskva õppis hiinlaste õhupallidest

Ukraina võimud paluvad Bahmuti linna veel jäänud 6000 elanikul sealt viivitamatult lahkuda. Ametnike sõnul on Venemaa eesmärk Bahmut 24. veebruariks vallutada. Iseasi, kas see õnnestub. „Nad saadavad Bahmutti palju vägesid. Ma arvan, et see ei ole nende jaoks jätkusuutlik,“ ütles Ukraina 80. õhurünnakubrigaadi pressiohvitser Taras Dzjoba. „On kohti, kus nende laibad on lihtsalt kokku kuhjatud. Seal on üks kaevik, kuhu... Nad ei evakueerigi oma haavatuid ja tapetuid.“

„Ei tea, kas Venemaa õppis seda hiinlaste õhupallidest või millestki muust, aga igal juhul on näha, et uus taktika on võetud kasutusele. Lastakse Ukraina kohale õhupallid üles ja nende peamine eesmärk on Ukraina õhutõrje kurnamine ja koormamine. Ilmselgelt tuleb neid õhupalle jälgida ja need hävitada, sest kunagi ei tea, mis laadungit ja kas üldse need õhupallid kannavad,“ seletas kolonel Grosberg. See raiskab õhutõrjerelvi, kurnab meeskondasid ja samamoodi saavad õhutõrje meeskonnad nähtavaks, sest on näha, kust nende raketid tulevad. Ühtegi sõjas või luures kasulikku kandamit õhupallidel küljes polnud. Alla lastud pallidelt on näha, et need kandsid reflektoreid, et õhutõrjeradarid need kindlasti avastaks. „Õhupalli hind ja ära kulutatud õhutõrjeraketi hind ei ole omavahel võrreldavad ehk siis tegu on väga odava ja kavala võttega,“ nentis Grosberg. „Näis, milline on ukrainlaste vastukäik sellele manöövrile.“