Cabernet'd ohus? Tšiilis lõõmavad ulatuslikud põlengud

Tšiili metsapõlengud pole paraku iseeneses midagi erakordset, need toimuvad igal aastal. Lihtsalt iga aastaga muutuvad need üha ulatuslikumaks. Neis on hävinud üle 1500 kodu ning hukkunud vähemalt 24 inimest. Veel mõne päeva taguse seisuga lõõmas Tšiili metsades üle 200 tulekahju, millest 60 polnud päästjad kontrolli alla saanud. Ohus on mitmed loomaliigid, näiteks tilluke põhja-puduhirv, maailma väikseim hirvlane. Paljud vabatahtlikud ja veterinaarid aitavad põletushaavadega metsloomi ravida ja turgutada. Brasiilia Rio de Janeiro loomaaias annavad talitajad kiskjatele janu kustutamiseks verega segatud jääkamakaid.