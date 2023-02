TUHANDED SURNUD KALAD OJADES: USA väikelinnas sõitis rööbastelt mürgiseid kemikaale vedanud rong

USAs Ohio osariigis asub väike, vähem kui 5000 elanikuga East Palestine'i linn, mis on tõepoolest nime saanud Palestiina järgi (mitte küll tuginedes elanikkonna rahvusele) –East ehk Ida lisati linna nimele, sest üks Palestine Ohios juba eksisteeris. Ameerikas on selliseid välismaa kohtadel põhinevaid asulaid väga palju (nt Moscow, Lima, isegi Livonia ehk Liivimaa). Mõnda aega oli linnakese elanikkond veelgi väiksem, sest miili raadiuses rongiõnnetuse sündmuskohast evakueeriti mitmeks päevaks kõik inimesed. Rongi lastiks oli muu hulgas äärmiselt kantserogeenne ja kergestisüttiv vinüülkloriid. Linna kohal hõljus pikalt vänge must toss. Õnnetus põhjustas kohaliku meedia sõnul eelmainitud kahju elusloodusele. Mõistagi pani see enda tervise pärast muretsema ka inimesi.