ÕL ARHIIV | INDREK KAING: veendu, et sinu lapsed teaks, kuidas ennast kiskjatreenerite eest kaitsta

Laps otsib enda jaoks turvaliselt ja usaldusväärselt isikult tunnustust ja juhendamist. Meid on õpetatud usaldama inimesi, kes meiega iga päev kokku puutuvad. Üsna tõenäoliselt tutvustas last treeneriga tema ema või isa. Nii nagu ei soovita valmistada pettumust oma emale või isale, ei soovita seda valmistada ka oma treenerile. See on lapse viis võtta vastutus enda jaoks mõistetavas vormis. Sellega, et treener ületab lubatu piirid, laps arvestada ei oska, sest tal puudub selleks ettevalmistus.

Treeneri ja juhendatava suhtluses ei ole kunagi võrdseid osapooli ning seepärast ei tohi ka seda nimetada kahepoolseks suhteks. Darvo teab nüansse imehästi ja kasutab neid enda lustiks. Kui aga laps peaks mingil hetkel mõistma, et asjad pole päris õiged või on suisa valesti, läheb käiku kaart „kui sa sellest kellelegi räägid, siis see teeb haiget su emale/isale ja rikub kõik hea ära ning sina oled selles süüdi“.

Kui laps on andnud end Darvost treeneri hoolde, et saavutada enda ja koos ema-isaga seatud sportlikud eesmärgid, toimub eriti raske kollaps hetkel, kui treener leiab uue „hoolealuse“ ning ta heidetakse kõrvale. See võib tingida väga raskeid olukordi, kuni enesetapu katseteni välja

Hea treener!

On 99,99 protsenti kindel, et sinu juhendatav ei taha sinu käe all trennis käia seepärast, et tal on vajadus sinu seksuaalihasid rahuldada. Ei ole. Ja kui sulle mingil segasel põhjusel peaks siiski tunduma, et äkki just see sinu juhendatav on selle 0,01 protsendi hulgast, ava kohe eetikakoodeks ning aruta seda teemat kolleegiga.

Hea lapsevanem!

Kui märkad või saad teada, et su lapse ja treeneri vaheline suhtlus (ma ei kasuta teadlikult sõna suhe) on trenniga seotud küsimustest isiklikumaks muutunud, siis tea, et see ei ole okei. Treeneri ülesanne ei ole sinu lapse seksuaalne rahuldamine isegi siis, kui laps meeltesegaduses seda väitma peaks. See vastus on üheselt EI! Kui sul peaks siiski tekkima tunne, et äkki just sinu lapse puhul on teisiti, haara varrukast esimesel ettejuhtuval lapsevanemal ning aruta seda teemat kontekstis, kus kõnealune isik ei ole su lapse treener, vaid sõber.