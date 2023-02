INDREK KAING: veendu, et sinu lapsed teaks, kuidas ennast kiskjatreenerite eest kaitsta

Iga kord, kui mõni taoline lugu ilmub, algab alati kiire ohvri süüdistamine, et „aga miks ta siis midagi ei öelnud ega kaevanud jne“. Saan aru, et inimesed, kes pole selle teemaga lähedalt kokku puutunud, ei mõista vaikimise tagamaid. Küll aga sooviksin, et see mõistmine ühiskonnas kasvaks ja pigem kiiresti. Meie kõigi laste nimel.

Lapse ja treeneri suhtluses ei ole mitte kunagi kaks osapoolt. Mitte kunagi! On vaid ühesuunaline võimusuhe, kus üks pool on juht ja teine pool on alluv.

Tutvustan teile kontseptsiooni nimega Darvo. Tegemist on võib olla nii kössi tõmbunud kui ka vastupidi, hambad irevil uriseva kurja uhkust täis kiskjaga, kes salgab süüdistusi laste seksuaalse väärkohtlemise suhtes ning suudab enda kõrval teisigi samamoodi käituma panna. See pole väljamõeldud lugu, vaid tüpaaž ja tolle käitumist selgitav definitsioon.