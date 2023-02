Psühhoterapeut selgitab, miks noored vahel õpetajatesse ära armuvad ja mida siis oleks õige teha

Talviste, keda on nimetatud lapseealiste seksuaalse väärkohtlemise teemade puhul Eesti tugevaimaks spetsialistiks, lahkab Õhtulehele palvel treeneri/õpetaja suhteid hoolelausega. On ju viimasel ajal tulnud taas lainena avalikkuse ette juhtumeid, kus õpetajal või treeneril ehk jõupositsioonil oleval täiskasvanul on olnud juhendatavatega lubamatuid suhteid.