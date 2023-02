MARTIN HEREM: tähelepanuta jääb probleemi algus – Martin Helme valetab

Pean kommenteerima enda ja kindralmajor Veiko-Vello Palmi väljaütlemisi viimistel päevadel, sest mulle on heidetud ette sekkumist poliitikasse. Sellised süüdistused on esiteks alusetud ning teiseks juhivad need tähelepanu kõrvale põhiprobleemilt. Minu avaldused on alati olnud reaktsiooniks poliitikute vaeväidetele, millega on halvustatud kaitseväge ja meie kaitsevõimet.