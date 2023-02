VIDEO | Grosberg: Venemaa saatis esimest korda Kiievi kohale õhupallid, mis on odav ja kaval võte

Eelmise nädalaga võrreldes on lahingute aktiivsus kasvanud. Mõnel määral on juurde tulnud uusi kohti, kus Venemaa luure-tulemanöövritega või kujundavate operatsioonidega rünnanud.

„Eelkõige võiks välja tuua Orihhivi piirkonna Zaporižžja oblastis ja Avdijivka piirkonna Donetski oblastis. Põhiline lahingute raskuspunkt on jätkuvalt Bahmut, kus Vene Föderatsioon on ka mõningast edu saavutanud, eriti Bahmutist lõunaküljele jäävas piirkonnas. Suuremas perspektiivis on kontaktjoon suuremate muutusteta.“

Ettevalmistused järgnevateks tegevusteks toimuvad Lõmani piirkonnas, kuhu on koondatud üksusi.

Kogu nädala jooksul on peamiselt tegemist olnud luure-tulekontuuri manöövritega, mille peamiseks eesmärgiks on aru saada, kus on ukrainlaste kaitsekeskused ning millised on nende tugevused ja nõrkused.

„Vaatamata tänapäevastele tehnoloogiatele ja erinevatele võimalustele luuret läbi viia kosmosest on selline luuremeetod alati kõige efektiivsem. See annab ülevaate, kus on vastase jõud, milline on nende kompositsioon ja paiknemine ning eelkõige, millised on reaktsioonid vastasele. Loomulikult, alati kui on võimalik läbimurret sooritada, jätkub sellele edundamine,“ seletas Grosberg.

Seda on Venemaale vaja eelkõige initsiatiivi hoidmiseks, et kurnata Ukraina üksusi ja mitte laste neil rahulikult kaitses olla ja valmistuda võimalikuks kevadiseks Venemaa pealetungiks.

„See kurnab ukrainlaste üksusi ja ettevalmistusi ning Venemaa kindlasti peab initisiatiivi hoidma, seda enam, et nende kolmepäevane sõda on kohe-kohe jõudmas esimese aasta tähtajani. Ja oma ühiskonnale tuleks justkui midagi näidata, aga edu väga näidata ei ole,“ ütles Grosberg. „Sellest tulenevalt hindame, et järgnevatel nädalatel sarnane aktiivsus jätkub ja võibolla isegi tõuseb, kuni ilmastik läheb hetkeks mõnevõrra halvemaks.“