Prokuratuur Mehis Viru õpilaste väärkohtlemisekahtlusest: politseile pole esitatud kuriteoavaldust

Eesti kergejõustikuliidu juhatus otsustas määrata treener Mehis Virule tähtajatu kergejõustikus tegutsemise keelu, heites talle ette oma õpilaste väärkohtlemist. “ Treeneri ebaeetiline käitumine ja ametiga kaasnevate põhimõtete rikkumine ei tähenda automaatselt, et tegemist oleks kuriteoga,” ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius Õhtulehele. Tema kinnitusel pole Eesti kergejõustikuliidu poolt avaldatud asjaoludel politseile kuriteoavaldust esitatud. Õiguskaitseasutused jälgivad ka ajakirjanduses ilmunud informatsiooni ning kolmapäeval avaldatud teemal on Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutus konsulteeritud ka õiguskaitseasutustega, lausus Sinkevicius. Kui peaks ilmnema informatsiooni, milles on viiteid võimalikule karistusseadustikus kirjeldatud kuriteole, siis selgitavad politsei ja prokuratuur asjaolusid kriminaalmenetluse raames, lisas ta.