SÕJAKOKKUVÕTE | Lukašenka: kui ukrainlane tuleb, ründame meiegi

Ööl vastu neljapäeva korraldas Venemaa taas Ukraina taristu pihta raketirünnaku, erilist „tähelepanu“ sai Lvivi linn, kus ei saanud keegi siiski õnneks surma ning. Sealse elektriettevõtte kinnitusel jäi ka elektriühendus püsima. 36 raketist 16 tulistati alla. Dnipropetrovski oblastis hukkus 79aastane naine ja sai vigastada kaheksa inimest. Samal ajal väitsid okupandid, et Sevastopolit ründasid Ukraina droonid.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Aleksei Danilov hoiatas, et Venemaa plaanib 24. veebruaril ehk sõja aastapäeval ulatuslikku rünnakut.

Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka (pildil) tegi haruldase sammu ning vestles väikese rühma Lääne ajakirjanikega. Ta kinnitas, et oleks valmis uuesti laskma Kremlil oma maad taktikalisteks eesmärkideks kasutada. „Olen valmis [territooriumi] taas pakkuma. Olen ka valmis Valgevene pinnalt venelaste kõrval sõda pidama. Kuid ainult juhul kui keegi – kasvõi üksainus sõdur – [Ukrainast] meie territooriumile tungib, relvad käes, et minu rahvast tappa.“ Ta süüdistas sõjas muidugi Läänt ning ähvardas ühest küljest Vene võimsa tuumaarsenaliga, ent samas mängis ka nõrgukest: „Kui tuumasõda algab, lakkab Valgevene olemast.“ (Lisades muidugi uuesti tooni vahetades, et kaardilt kaob sel juhul kindlasti ka USA.)