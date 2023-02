Politsei tegi Keskerakonna peasekretärile trahvi

Politsei- ja piirivalveamet on tuvastanud, et Renault Talismaniga sõideti mullu 23. oktoobril Tallinnas Pärnu mnt 104 juures, kus lubatud suurim sõidukiirus on 50 km/h, kiirusega 65 km/h +/- 4 km/h, millega ületati kiirust vähemalt 11 km/h.