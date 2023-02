Türgis on maavärina järel peavarjuta üle miljoni inimese

Punase Risti teatel purunes maavärinates enam kui 47 000 hoonet, sealhulgas 15 haiglat. Piiratud on juurdepääs joogiveele. Kuna paiguti puudub ligipääs ka tualett- ja pesuruumidele, on suur vajadus hügieeni- ja desovahendite järele. Üha sagenevad teated kiiresti levivast kõhulahtisusest, mis on paraku selliste katastroofide järel väga tavaline. Muutub inimeste tavapärane keskkond, teatud piirkondadesse võib koonduda suur hulk (stressis) inimesi, ravimite kättesaadavus võib olla kehv. Eriti kergesti levivad igasugused kõhuhädad – nagu mainitud, on hügieen katastroofi järel miski, mille tase on reeglina väga madal. Kuna mitmed haiglad on hävinud, pingutatakse selle nimel, et luua piirkonda meditsiiniabi ja tervishoiuvõimalusi. Samuti kutsutakse kõiki, kes vähegi saavad, vigastatute tarbeks verd loovutama.