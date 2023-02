Päikesepaneelide paigaldamine katusele – selle plussidest ja murekohtadest

Päikesepaneelid ja muud pindpaigaldised tekitavad katustele lisaks staatilistele ka dünaamilisi koormuseid, milleks on eelkõige tuulekoormused. Tuul avaldab katusele ja pindpaigaldistele nii surve-kui tõstejõudu, koormused on pulseerivad, raputavad ja pidevas muutumises.

Madalama paigaldussüsteemiga katusekattele lähedal olevad päiksepaneelide lahendused hakkavad paneelide ja nende aluste alla koguma prahti ja tolmu, mille eemaldamine on väga raske. Eriti aktuaalne on see piirkondades, kus hoone ümber on palju kõrgeid puid. Nendelt eralduvad lehed ja okkad moodustavad paneelide alla valle, mille eemaldamine on ebamugav, aeganõudev ja raske. Samuti mõjutavad sellise prahi eemaldamisel katusekatet nii kasutatavad tööriistad kui ka töömeeste jalatsid. Eriti võib saada kahjustatud bituumenrullmaterjali pealispind kuumade ilmadega.