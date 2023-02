Kodumaine TUUB hakkas tootma meriinovillast „pikka pesu“!

Sõna „pesu” me paneme tegelikult jutumärkidesse, sest tegu on ühe väga mõnusa keha kallistava ja hästi hingava riietusega, mida võib kanda jaheda ilmaga nn esimese kihina ihu ligi teiste riiete all. Aga TUUBi-rahvas ise kasutab teda koduriietuse või pidžaamana – midagi, milles võib 24/7 kodus olla. Samuti on pika käisega pusa lihtsalt kena ja mugav kanda ka tööl, koolis, kinos. Mahagoni karva pulloveriga on ka teatris käidud – see on kuidagi hästi majesteetlik oma lihtsuses. Täiuslik komplekt Everywear nime all tuntud TUUBi pidulike dressipükstega. Kui soetad omale selle imemõnusa „teise naha“ ning tõesti ei ole 100% mugav, siis tagastus ja vahetus on kaks nädalat TUUBi kulul.

Kas teadsid, et peenvillane meriino on väga hinnatud materjal, kuna:

on ülimalt pehme ega torgi nagu tavaline vill

soe, kuid ei aja higistama

reguleerib kehatemperatuuri

juhib niiskuse keha pinnalt eemale

ei võta halbu lõhnu külge

pehmet ja peent meriinovilla soovitatakse ka ekseemi, reuma ja radikuliidi puhul

mehiinotooteid on lihtne hooldada

Kui toodet selga pannes tundub sulle esimese hooga, et ta natukene nagu ajab kihelema, siis ära heitu – see tunne läheb mööda umbes viie minutiga ning siis sa enam kunagi ei mäleta, et niiviisi tundsid. Oleme seda meriinot müünud sallide ja kehakookonitena tuhandeid ning senini on täpselt kolm inimest öelnud, et nende jaoks ikkagi on ta kare. Seda on tõesti kõvasti alla poole protsendi. Ja kui tõesti on see sinu lotovõit, siis tagastus/vahetus on kaks nädalat meie kulul, kui tellid Smartposti või Omniva kappi.

100% ja unisex