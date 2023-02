Hartman: Eesti Rahva Muuseumi vahetu ümbrus jääb majadest puhtaks

„Mul on hea meel, et suutsime tänu heale koostööle keskkonnaministeeriumi, kinnisvaraarendaja ja vallaga leida Eesti Rahva Muuseumi ümbruse osas kiire lahenduse. ERM on Eesti ühiskonna jaoks vaieldamatult üks 21. sajandi olulisemaid ehitisi, nii sisu ja tähenduse kui ka kõrgetasemelise arhitektuuri poolest. Maade vahetamine on hea näide erasektori ja riigi koostööst kultuuri valdkonnas, kui kõik osapooled oskavad näha suuremat pilti ning ühiskondlikes huvides leitakse lahendus, kus võidavad kõik – majad kerkivad samaväärsele maatükile ja ERMi kaunis ümbrus jääb puutumata,” ütles kultuuriminister Piret Hartman.