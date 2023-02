VIDEO JA GALERII | USA kaitseminister Lloyd Austini visiit Eestisse rõhutab USA-Eesti tugevat kaitsepartnerlust

„Ameerika Ühendriigid on jätkuvalt ja kindlalt pühendunud meie Balti liitlaste vabadusele ja suveräänsusele ning me seisame Teie kõrval, et toetada heidutust ja kaitsta Teid mis tahes ohtude vastu meie ühisele julgeolekule,“ ütles minister Austin oma kaitseministeeriumis peetud kõnes. Minister Austin tänas ka Eestit tugeva toetuse eest Ukrainale, nimetades Eesti juhtimist „hiilgavaks eeskujuks kõigile riikidele.“